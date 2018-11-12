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В Чехии погибли четверо украинцев
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В Чехии погибли четверо украинцев 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: nsn.fm
В районе чешского городка Тришинец произошло серьезное ДТП, передает 112.ua.
Микроавтобус «Мерседес», в котором находились пятеро жителей Закарпатской области Украины, столкнулся с грузовиком. В результате аварии четверо закарпатцев погибли, одна женщина в тяжелом состоянии находится в больнице.
Погибшие являются жителями Виноградовского и Хустского районов.
Как ранее сообщала НСН, что четыре туриста из Польши и водитель автобуса пострадали в Чехии на магистрали Прага-Пльзень. Автобус на высокой скорости врезался в затормозивший перед ним грузовик.
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