В Приморье пьяный водитель разбил две иномарки: три человека пострадали

Во Владивостоке пьяный водитель без прав столкнулся с двумя иномарками. В результате второй аварии пострадали женщина и двое подростков. Такие данные сообщили представители УМВД РФ по Приморскому краю.

Как уточняется, экипаж ДПС обратился к водителю автомобиля Toyota Corona c требованием остановиться, но тот, не отреагировав, продолжил движение.

В районе дома №3 по Аксаковскому переулку водитель Toyota Corona столкнулся с автомашиной Toyota Cresta , но продолжил движение. Далее у дома №1 на улице Володарского мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota Pruis. В результате столкновения пострадали пассажиры Toyota Pruis — подростки 15 и 20 лет и 30-летняя женщина. Она была доставлена в больницу с тяжелыми травмами.

Медицинское освидетельствование показало, что водитель автомобиля Toyota Corona был пьян, передает РИА Новости . В декабре 2016 года он был лишен прав на 54 месяца за то, что отказался пройти медицинское освидетельствование.

По данным правоохранителей, за то, что водитель покинул место дорожно-транспортного происшествия, ему назначен административный арест на 15 суток. В настоящее время устанавливается степень тяжести вреда потерпевшим. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.