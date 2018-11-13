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В Приморье пьяный водитель разбил две иномарки
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В Приморье пьяный водитель разбил две иномарки: три человека пострадали 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: "Мобильный репортёр"
Во Владивостоке пьяный водитель без прав столкнулся с двумя иномарками. В результате второй аварии пострадали женщина и двое подростков. Такие данные сообщили представители УМВД РФ по Приморскому краю.
Как уточняется, экипаж ДПС обратился к водителю автомобиля Toyota Corona c требованием остановиться, но тот, не отреагировав, продолжил движение.
В районе дома №3 по Аксаковскому переулку водитель Toyota Corona столкнулся с автомашиной Toyota Cresta, но продолжил движение. Далее у дома №1 на улице Володарского мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota Pruis. В результате столкновения пострадали пассажиры Toyota Pruis — подростки 15 и 20 лет и 30-летняя женщина. Она была доставлена в больницу с тяжелыми травмами.
Медицинское освидетельствование показало, что водитель автомобиля Toyota Corona был пьян, передает РИА Новости. В декабре 2016 года он был лишен прав на 54 месяца за то, что отказался пройти медицинское освидетельствование.
По данным правоохранителей, за то, что водитель покинул место дорожно-транспортного происшествия, ему назначен административный арест на 15 суток. В настоящее время устанавливается степень тяжести вреда потерпевшим. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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