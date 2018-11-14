Виновник ДТП в Приморье сбежал и попал под машину

В Приморье водитель, устроивший смертельную аварию, сбежал с места ДТП, но через два часа был сбит машиной. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

По предварительным данным, 24-летний водитель Toyota Carina , направлявшийся в сторону Находки, выехал на встречку, а затем врезался в небольшой грузовик Isuzu Elf и автомобиль Suzuki Wagon Solio.

В результате столкновения погиб 28-летний пассажир Toyota. Водитель Isuzu Elf получил травму головы, а водитель Toyota не пострадал, сам выбрался из поврежденного авто и сбежал.

Через пару часов в двух километрах от места аварии беглец стал участником второго ДТП: на него наехал автомобиль Toyota Ractis . Мужчина получил черепно-мозговую травму.

У мужчины взяли анализы для проверки на опьянение. Против него возбудили уголовное дело по факту ДТП со смертельным исходом.