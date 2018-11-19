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В Тульской области произошло крупное ДТП с автобусом
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В Тульской области произошло крупное ДТП с автобусом 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пассажирский автобус и 4 легковых автомобиля столкнулись на федеральной автодороге М-2 "Крым" в Тульской области, один человек погиб, еще двое получили ранения, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"На 217-м километре трассы М-2 "Крым" в Щёкинском районе столкнулись пассажирский автобус, следовавший из Москвы в Кировоград, и 4 легковушки", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в результате ДТП пострадали три человека, находившиеся в легковых автомобилях, один из которых погиб, двое госпитализированы.
В автобусе находились 37 человек, пассажиры доставлены к месту следования резервным транспортом. К ликвидации последствий ДТП привлекались 32 человека и 10 единиц техники.
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