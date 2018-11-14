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Автомобиль упал с эстакады ТТК в Москве
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Автомобиль упал с эстакады ТТК в Москве 

Рамблер + ещё 3 3 часа назад
Фото: Mash
Бизнесмен упал с эстакады ТТК на своем внедорожнике. Об этом сообщает «Мэш».
По информации телеграм-канала, прошедшей ночью неназванный по имени предприниматель из-за сонливости не справился с управлением своим внедорожником и упал с эстакады Третьего транспортного кольца в районе станции метро «Тульская».
Автомобиль приземлился на забор платной парковки на Большой Тульской улице. На опубликованном «Мэш» видео, запечатлевшем последствия аварии, видны сильно помятый автомобиль и частично обвалившийся забор.
По данным телеграм-канала Hue, водитель внедорожника, 58-летний бизнесмен из Смоленской области, в настоящее время находится в больнице. Канал отмечает, что он был «злостным» нарушителем правил дорожного движения.
Очевидец ДТП рассказал каналу, что машина предпринимателя приземлилась на крышу, в результате чего ее владелец сильно пострадал.
«В таком состоянии был, что я не стал его ни о чем расспрашивать, только скорую вызвал», — добавил он.
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