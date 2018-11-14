Автомобиль упал с эстакады ТТК в Москве

Бизнесмен упал с эстакады ТТК на своем внедорожнике. Об этом сообщает «Мэш».

По информации телеграм-канала, прошедшей ночью неназванный по имени предприниматель из-за сонливости не справился с управлением своим внедорожником и упал с эстакады Третьего транспортного кольца в районе станции метро «Тульская».

Автомобиль приземлился на забор платной парковки на Большой Тульской улице. На опубликованном «Мэш» видео, запечатлевшем последствия аварии, видны сильно помятый автомобиль и частично обвалившийся забор.

По данным телеграм-канала Hue, водитель внедорожника, 58-летний бизнесмен из Смоленской области, в настоящее время находится в больнице. Канал отмечает, что он был «злостным» нарушителем правил дорожного движения.

Очевидец ДТП рассказал каналу, что машина предпринимателя приземлилась на крышу, в результате чего ее владелец сильно пострадал.