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Следователь по делу ЮКОСа погиб в ДТП
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Следователь по делу ЮКОСа погиб в ДТП 

Рамблер + ещё 8 3 часа назад
Фото: ТАСС
Бывший следователь Генеральной прокуратуры Денис Исаков, расследовавший среди прочего дело нефтяной компании ЮКОС, погиб в результате ДТП в Москве. Об этом сообщает «Мэш».
По информации телеграм-канала, некоторое время назад экс-следователь Генпрокуратуры по особо важным делам, управляя принадлежащим ему автомобилем «БМВ», врезался в бордюр на Севастопольском проспекте.
Других обстоятельств аварии канал не приводит, однако сообщает, что после нее Исаков сначала впал в кому, а затем и скончался.
В 2011 году Денис Исаков уже становился участником громкого ДТП, причем произошло оно по похожему сценарию.
Тогда бывший следователь управлял «Ниссаном», хоть и отрицал это на суде, заявляя, что спал на заднем сидении, а за руль был отброшен ударом. На улице Академика Туполева «Ниссан» врезался в бордюр, а после этого — в дерево.
В результате ДТП погиб старший прокурор управления Генпрокуратуры по надзору за расследованием особо важных дел Алексей Бухтояров, а Исаков был признан виновником аварии и осужден на три года условно.
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