Следователь по делу ЮКОСа погиб в ДТП

По информации телеграм-канала, некоторое время назад экс-следователь Генпрокуратуры по особо важным делам, управляя принадлежащим ему автомобилем « БМВ », врезался в бордюр на Севастопольском проспекте.

Других обстоятельств аварии канал не приводит, однако сообщает, что после нее Исаков сначала впал в кому, а затем и скончался.

В 2011 году Денис Исаков уже становился участником громкого ДТП, причем произошло оно по похожему сценарию.

Тогда бывший следователь управлял « Ниссаном », хоть и отрицал это на суде, заявляя, что спал на заднем сидении, а за руль был отброшен ударом. На улице Академика Туполева «Ниссан» врезался в бордюр, а после этого — в дерево.

В результате ДТП погиб старший прокурор управления Генпрокуратуры по надзору за расследованием особо важных дел Алексей Бухтояров, а Исаков был признан виновником аварии и осужден на три года условно.