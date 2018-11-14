ДТП на Урале: двухлетний ребенок в коме

Внедорожник наехал на пешеходов с коляской на тротуаре в Екатеринбурге

Двухлетний мальчик, сбитый внедорожником в Екатеринбурге, впал в состояние комы. У матери ребенка диагностировали перелом позвоночника, сообщает городское ГИБДД . Состояние третьего пострадавшего, мужчины, неизвестно. Водитель Honda не справился с управлением, проезжая через перекресток, и сбил пешеходов. Сейчас он дает показания сотрудникам правоохранительных органов

Двухлетний мальчик, попавший под колеса автомобиля в Екатеринбурге, впал в кому. У 29-летней матери ребенка врачи диагностировали перелом позвоночника, сообщает отделение пропаганды ГИБДД уральской столицы.

Состояние третьего пострадавшего, мужчины, оценивается как тяжелое, у него обнаружены открытые переломы. Мать и мальчик были госпитализированы в одну из городских больниц.

Ранее водитель внедорожника Honda CR-V на улице Фурманова не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил пешеходов, стоявших на переходе. Перед этим машина снесла оградительные элементы, протаранила крыльцо магазина и остановилась, лишь врезавшись в осветительный столб.

Водителя задержали сотрудники ГИБДД, сейчас он дает показания.

В начале октября при столкновении автобуса и легкового автомобиля на Урале пострадали 16 человек, передает ФАН.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Красногорском районе города Каменск-Уральский Свердловской области. Водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения, в результате чего произошло лобовое столкновение с автобусом. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля. Кроме того, пострадали 14 человек, которые находились в пассажирском автобусе, среди них четверо детей.

В начале июня не менее 24 человек получили травмы в результате аварии с участием рейсового автобуса в Екатеринбурге.

ДТП произошло на седьмом километре Сибирского тракта. Автобус после столкновения с автомобилем Daewoo Nexia съехал в кювет и перевернулся. Шофер и билетный кассир автобуса от госпитализации отказались, всего в салоне находились 30 человек.

Уже установлено, что виноват в аварии водитель иномарки. Пот данным Следственного комитета , он выехал на встречную полосу, не справился с управлением и боком врезался в автобус.

На дорогах России не редкость и ДТП со смертельным исходом. 6 ноября шесть человек пострадали в страшной аварии на трассе в Приморском крае. В результате ДТП погибли два человека, еще четыре человека были госпитализированы. По предварительным данным, мужчина, находившийся за рулем автомобиля, не справился с управлением, в результате чего машина врезалась в дерево.

В конце октября в Санкт-Петербурге по факту смертельной аварии с восемью погибшими было возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте главка МВД по региону.

По данным пресс-службы, уголовное дело возбуждено по части пятой статьи 264 Уголовного кодекса России (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Столкновение двух грузовых автомобилей Iveco и Scania и микроавтобуса Hyundai Starex произошло около 18.00 на 36 км Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге. В результате ДТП восемь человек, находившиеся в микроавтобусе, погибли. Водитель грузового автомобиля Iveco госпитализирован в тяжелом состоянии.

Согласно информации ГИБДД, ДТП с наиболее тяжкими последствиями происходят на межрегиональных и междугородних маршрутах. Большая часть резонансных ДТП имеет место на скоростных участках шоссе.

«Территориальным органам Госавтоинспекции МВД России даны поручения проанализировать оперативную обстановку, уточнив маршруты движения автобусов, их начальные, промежуточные и конечные пункты. Во взаимодействии с органами транспортного надзора сотрудники ГИБДД проведут рейдовые мероприятия по профилактике и пресечению нарушений.