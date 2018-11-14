Ещё
В Тюмени автомобиль въехал в группу пешеходов
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Тюмени легковой автомобиль въехал в группу пешеходов 

ТАСС + ещё 2 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Легковая машина въехала в группу стоящих у светофора пешеходов в Тюмени. По предварительным данным, пострадали трое детей, сообщается в среду в пресс-релизе Госавтоинспекции Тюменской области.
"Сегодня днем на перекрестке улиц Авторемонтной и Механизаторов автомобиль ВАЗ-2101 въехал в дорожный знак "Пешеходный переход", а затем в группу людей, стоящих у светофора в ожидании разрешающего сигнала, и в детскую коляску. После этого автомобиль, проехав несколько метров, наскочил на бордюрное ограждение и въехал в дерево. По предварительным данным, в аварии пострадали трое детей", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, двое из них — двухмесячная девочка и 16-летняя девушка — доставлены в больницу, также на месте оказана помощь 12-летнему мальчику, предварительно, он получил ушиб ноги.
"Очевидцами ДТП стали люди, стоящие на остановке автобуса. По их свидетельствам, водитель и пассажир вышли из машины, подошли к пострадавшим, а затем ушли. Водителя автомобиля сотрудники розыска ГИБДД обнаружили в больнице, предварительно, 22-летний молодой человек трезв, права управления транспортом не имеет", — уточнили в областной Госавтоинспекции.
Обстоятельства случившегося выясняются.
ТАСС: последние новости
Range Rover упал с эстакады третьего кольца в Москве Занимавшийся делом ЮКОСа бывший следователь прокуратуры погиб в ДТП в Москве МВД предложило ввести ответственность за повторное управление автомобилем без прав
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Скучающие мажоры» сбросили Mercedes в реку21
В Россию привезут конкурента Toyota Highlander
Автомобиль упал с эстакады ТТК в Москве2
Mercedes начнет выпуск модели для избранных
Дума начеку: ни дня без штрафа!
Видео
04:37
Козак нашел «много безобразий» на АЗС"
Автоновости Другое
01:22
Грузовик протаранил ТЦ в Иркутске
ДТП
01:20
«Скучающие мажоры» сбросили Mercedes в реку
Бортжурнал
00:40
Мгновенное наказание за езду по «встречке»
ДТП
00:58
Известный ингушский телеведущий погиб в автокатастрофе
ДТП
00:58
Штрафы ГИБДД начнут списывать автоматически
Автоновости
01:04
Bentley подключат к высокоскоростной сети
Автоновости
00:49
Известный блогер попал в ДТП в Москве
ДТП
00:30
Дюжину собак запрягли тянуть «Ниву»
Автоновости Автоспорт
00:16
Пять иномарок столкнулись в столице
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение