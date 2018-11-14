В Тюмени автомобиль въехал в группу пешеходов

В Тюмени легковой автомобиль въехал в группу пешеходов

Легковая машина въехала в группу стоящих у светофора пешеходов в Тюмени. По предварительным данным, пострадали трое детей, сообщается в среду в пресс-релизе Госавтоинспекции Тюменской области.

"Сегодня днем на перекрестке улиц Авторемонтной и Механизаторов автомобиль ВАЗ-2101 въехал в дорожный знак "Пешеходный переход", а затем в группу людей, стоящих у светофора в ожидании разрешающего сигнала, и в детскую коляску. После этого автомобиль, проехав несколько метров, наскочил на бордюрное ограждение и въехал в дерево. По предварительным данным, в аварии пострадали трое детей", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, двое из них — двухмесячная девочка и 16-летняя девушка — доставлены в больницу, также на месте оказана помощь 12-летнему мальчику, предварительно, он получил ушиб ноги.

"Очевидцами ДТП стали люди, стоящие на остановке автобуса. По их свидетельствам, водитель и пассажир вышли из машины, подошли к пострадавшим, а затем ушли. Водителя автомобиля сотрудники розыска ГИБДД обнаружили в больнице, предварительно, 22-летний молодой человек трезв, права управления транспортом не имеет", — уточнили в областной Госавтоинспекции.

Обстоятельства случившегося выясняются.