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Авария с участием машины полиции произошла в Москве
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Полицейский автозак перевернулся после ДТП в Москве 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись с места ДТП, в которое попал полицейский автозак. Авария произошла 15 ноября на Осенней улице в Москве.
На записи видно, что автозак опрокинулся на бок на пешеходном переходе. Автомобиль поднимали с помощью спецтехники.
В московском управлении Госавтоинспекции ТАСС рассказали, что автозак и легковая машина столкнулись неподалеку от дома номер 15. В результате ДТП никто не пострадал. Причина аварии пока неизвестна.
На ролике, опубликованном РЕН ТВ, видно, что у легкового автомобиля поврежден капот.
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