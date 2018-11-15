Авария с участием машины полиции произошла в Москве

Полицейский автозак перевернулся после ДТП в Москве

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись с места ДТП, в которое попал полицейский автозак. Авария произошла 15 ноября на Осенней улице в Москве.

На записи видно, что автозак опрокинулся на бок на пешеходном переходе. Автомобиль поднимали с помощью спецтехники.

В московском управлении Госавтоинспекции ТАСС рассказали, что автозак и легковая машина столкнулись неподалеку от дома номер 15. В результате ДТП никто не пострадал. Причина аварии пока неизвестна.

На ролике, опубликованном РЕН ТВ, видно, что у легкового автомобиля поврежден капот.