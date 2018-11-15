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Московские водители повредили светофоры на 3 млн рублей
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Московские водители повредили светофоров на 3 млн рублей 

CarClub 5 часов назад
Фото: 360tv.ru
Аварии нередко приводят к повреждениям не только автомобилей, но и объектов дорожной инфраструктуры. Одни из самых дорогих из них — светофоры. За их восстановление приходится платить виновнику аварии.
«В дорожных авариях на столичных дорогах часто повреждаются светофоры. Восстановление таких объектов влечет большие финансовые затраты, при этом, наша задача — вернуть их в эксплуатацию в максимально короткие сроки», — сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы.
В ведомстве сообщили, что с начала года в ДТП пострадали 39 светофорных объектов. Во всех случаях виновникам аварии были направлены претензии с требованием возместить ущерб. Их общая сумма составила около 3 000 000 рублей.
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