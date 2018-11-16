Смертельное ДТП парализовало Кутузовский проспект

На Кутузовском проспекте произошла смертельная авария

Утром в пятницу, 16 ноября, на Кутузовском проспекте в Москве произошла авария, в результате которой погиб человек. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на столичное управление ГИБДД.

По данным телеканала, рядом с торговым центром «Времена года» столкнулись такси и Maybach . Таксист погиб, еще один человек пострадал.

Агентство «Москва» передает, что из-за ДТП движение в районе станции метро «Славянский бульвар» серьезно ограничено. Проблемы в движении начались по двум полосам Кутузовского проспекта в каждую сторону.

ГИБДД агентству рассказали, что у дома номер 55 на Кутузовском проспекте столкнулись два легковых автомобиля. В результате одна из машин вылетела на встречку.