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Смертельное ДТП парализовало Кутузовский проспект
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На Кутузовском проспекте произошла смертельная авария 

Рамблер + ещё 9 42 минуты назад
Утром в пятницу, 16 ноября, на Кутузовском проспекте в Москве произошла авария, в результате которой погиб человек. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на столичное управление ГИБДД.
По данным телеканала, рядом с торговым центром «Времена года» столкнулись такси и Maybach. Таксист погиб, еще один человек пострадал.
Агентство «Москва» передает, что из-за ДТП движение в районе станции метро «Славянский бульвар» серьезно ограничено. Проблемы в движении начались по двум полосам Кутузовского проспекта в каждую сторону.
В ГИБДД агентству рассказали, что у дома номер 55 на Кутузовском проспекте столкнулись два легковых автомобиля. В результате одна из машин вылетела на встречку.
Источник агентства в правоохранительных органах заявил, что жертвой ДТП стал водитель такси Hyundai Solaris. В такси также находилась пассажирка, ее «зажало» в салоне.
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