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В ДТП на трассе в Кузбассе погиб один человек
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В ДТП на трассе в Кузбассе погиб один человек 

РИА Новости + ещё 2 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Кузбасские полицейские выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием трех автомобилей, в результате которого три пассажира микроавтобуса получили травмы, еще один скончался, сообщает региональный главк МВД.
По данным ведомства, ДТП произошло около 8.40 (4.40 мск) в пятницу на 33-м километре автодороги "Ленинск-Кузнецкий — Прокопьевск —Новокузнецк" на территории Беловского района.
"По предварительной информации, водитель автомобиля ИЖ "Ода" не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил касательное столкновение с "КамАЗом". После этого грузовик также выехал на встречную полосу и столкнулся с (микроавтобусом) SsangYong Istana. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили четыре пассажира микроавтобуса, один из которых впоследствии скончался в карете скорой помощи", — сообщает ГУМВД.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, заверили в ведомстве.
"Полиция Кузбасса рекомендует водителям быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких маневров и торможений, а также выполнять предписания дорожных знаков и разметки", — добавили в главке МВД.
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