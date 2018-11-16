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На Алтае один человек погиб в ДТП с семью машинами
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На Алтае один человек погиб в ДТП с семью машинами 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Один человек погиб, еще один пострадал в пятницу утром в результате массового ДТП на трассе Алтайского края, сообщили РИА Новости в краевой Госавтоинспекции.
По данным ведомства, авария произошла около 09.50 (5.50) на 167-м километре автодороги Р-256 в районе поселка Среднесибирский.
"Водитель, управляя микроавтобусом Hyundai, двигаясь со стороны города Новосибирска в направлении города Новоалтайска, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем КамАЗ. В результате ДТП пассажир Hyundai скончался на месте, водитель госпитализирован", — сказали в ведомстве.
Эта авария вызвала столкновение еще пяти транспортных средств, но больше никто не пострадал, добавили в Госавтоинспекции.
В данный момент полицейские обеспечивают безопасность дорожного движения на данном участке автодороги, выясняются все обстоятельства ДТП.
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