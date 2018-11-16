Задержан виновник ДТП на «дьявольском» Mercedes

Задержан виновник смертельного ДТП на «дьявольском» Mercedes

В Москве задержан молодой человек, который в 2016 году на суперкаре с «дьявольскими» номерами сбил двух человек. Об этом сообщает телеграм-канал «Мэш».

Летом 2016-го тогда еще 22-летний студент Российской академии правосудия Хамзат Магомадов сбил на своем Mercedes-Benz SLR McLaren двух человек на Бережковской набережной Москвы. Один из пешеходов в результате погиб.

Цифры на госномере машины Магомадова представляли собой три шестерки, упоминающиеся в Библии как «число зверя».

Два года назад молодой человек избежал ответственности за смертельное ДТП.

Какое-то время назад Магомадов вернулся в Москву из Чечни и был задержан. «Мэш» не уточнил повод для задержания, однако сообщил, что после него молодой человек предъявил полицейским удостоверение сотрудника ФСБ

Правоохранители проверили документ и выяснили, что он поддельный. Теперь полиция проверяет, каким образом Магомадов раздобыл удостоверение. По результатам проверки может быть принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «Подделка документов».