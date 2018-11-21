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В Казахстане автобус столкнулся с грузовиком
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В Казахстане автобус столкнулся с грузовиком 

РИА Новости + ещё 9 58 минут назад
Фото: Sputnik / Анатолий Устиненко
Один человек погиб, еще девять с травмами госпитализированы в результате столкновения автобуса с грузовиком в Карагандинской области Казахстана, сообщил РИА Новости в среду официальный представитель Комитета по ЧС (КЧС) МВД республики Нурсултан Нурахметов.
По его информации, ДТП произошло утром в среду на автотрассе "Кызылорда — Павлодар". Столкнулись автобус сообщением "село Кушокы — Караганда", в салоне которого находилось 45 человек, и грузовая машина.
"На месте аварии скончался один пассажир 1990 года рождения, девять человек, из них один — ребёнок, с различными травмами доставлены в городскую больницу №1 Караганды", — проинформировал представитель КЧС.
Он также отметил, что спасатели "деблокировали двух зажатых пассажиров автобуса".
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