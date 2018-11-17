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В Краснодарском крае три человека погибли в ДТП
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В Краснодарском крае три человека погибли в результате ДТП 

RT на русском + ещё 4 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В Краснодарском крае три человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия, сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
По предварительной информации, 16 ноября на трассе Староминская — Ленинградская — Павловская 26-летний водитель ВАЗ-21099 не справился с управлением. Автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево.
Погибли трое пассажиров. Водитель и ещё один пассажир госпитализированы.
Сотрудники полиции проводят проверку.
Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Удмуртии начали доследственную проверку по факту ДТП на трассе Ижевск — Воткинск, в котором погибли два человека.
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