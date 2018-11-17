Под Саратовом поезд протаранил автобус

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В Саратовской области автобус столкнулся с грузовым поездом 

РИА Новости + ещё 4 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Рейсовый автобус и грузовой поезд столкнулись в субботу на железнодорожном переезде в Озинском районе Саратовской области, в результате четыре человека погибли, еще трое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
ДТП произошло около 12.00 (11.00 мск).
"По предварительной информации, в Озинском районе произошло столкновении автобуса, следовавшего по маршруту Саратов-Уральск, с грузовым поездом на нерегулируемом железнодорожном переезде. В автобусе ехали семь человек, из них четверо погибли, трое пострадали", — сказала собеседница агентства.
По факту аварии ГИБДД проводит проверку.
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