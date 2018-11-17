В Татарстане два человека погибли в ДТП

Два человека погибли и трое пострадали в опрокинувшемся в кювет легковом автомобиле в Арском районе Татарстана в субботу утром, сообщает МВД по республике.

"В 09.35 мск на 87-м километре автодороги Казань-Малмыж (Арский район) 24-летний водитель из Балтасинского района, управляющий автомобилем KIA Ceed … не выбрал безопасную скорость, совершил опрокидывание в кювет попутного направления", — говорится в сообщении.

По информации МВД, в результате дорожного-транспортного происшествия две пассажирки (1994 и 1998 годов рождения) скончались на месте, водитель и еще два пассажира (1991 и 2003 годов рождения) были госпитализированы.