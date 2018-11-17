Поезд протаранил автобус под Саратовом

Под Саратовом водитель подставил автобус под поезд: 5 человек погибли

Пять человек погибли в результате столкновения рейсового автобуса с грузовым поездом в Саратовской области. Пострадавших доставили в центральную районную больницу в Озинках. По неподтвержденным данным, все пострадавшие и погибшие являются гражданами Казахстана. В РЖД в случившемся обвинили водителя автобуса, который выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся поездом.

Рейсовый автобус столкнулся с грузовым поездом на нерегулируемом железнодорожном переезде в Саратовской области. Жертвами аварии стали пять человек, приводит ФАН слова главы Озинского муниципального района Антонина Галяшкина.

Она отметила, что четверо скончались на месте аварии. Трое пострадавших, по ее словам, были в тяжелом состоянии. Раненная девушка скончалась, несмотря на все усилия врачей спасти ей жизнь. Пострадавших доставили в центральную районную больницу в Озинках. По предварительным данным, все пострадавшие и погибшие являются гражданами Казахстана.

Сообщение об аварии в Озинском районе Саратовской области поступило в экстренные службы в субботу около 11.10 утра. ДТП произошло на 1170-м километре перегона Семиглавый Мар — Озинки однопутного неэлектрифицированного участка Ершов — Озинки на регулируемом железнодорожном переезде, который не обслуживал дежурный работник.

Автобус следовал по маршруту Саратов — Ульяновск, в нем находились семь человек. Задержек в движении поездов в результате аварии не произошло. На фотографиях, сделанных на месте происшествия, можно разглядеть опрокинувшийся автобус, автомобиль и сотрудников МЧС , работающих на месте аварии.

Как объяснили РИА «Новости» в пресс-службе Приволжской железной дороги (филиал АО РЖД), виновником случившегося стал водитель автобуса, который выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом.

Отмечается, что автоматическая переездная сигнализация работала исправно. Увидев автобус, машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояние было слишком малым, поэтому избежать столкновения не удалось.

Подобные происшествия происходят довольно часто. 3 ноября грузовик столкнулся с пассажирским поездом, следовавшим из Минска в Адлер. ДТП произошло в 4.10 утра в Краснодарском крае на переезде железнодорожных путей между станциями Тимашевская и Ведмидовка. Кадры с места происшествия разместил на YouTube телеканал «360». На них видны обломки автомобиля.

Как сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги, грузовик выехал на переезд прямо перед идущим поездом. Машинист применил экстренное торможение, но опять же избежать столкновения было невозможно, потому что автомобиль находился уже слишком близко от поезда.

В этой аварии пострадали почти 20 человек, погибших нет, пассажиры получили легкие травмы. Три человека были госпитализированы, в том числе сам водитель грузовика, машинист и помощник машиниста. Из-за ДТП пассажирские поезда №103, следующие из Адлера в Москву, и №335 сообщением Екатеринбург — Новороссийск пребывали с опозданием.

Предполагаемым виновником произошедшего считают водителя «КамАЗа» , который проехал на запрещающий сигнал светофора, объяснили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«По предварительным данным, мужчина 1979 года рождения, управляя грузовым автомобилем «КамАЗ», двигался через железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с поездом дальнего следования… Транспорт получил значительные механические повреждения, поезд не подлежит постановке на рельсы», — сообщили в ведомстве.

На момент аварии в поезде находилось 650 человек, 188 из которых — дети. Врачи скорой помощи сразу после аварии провели осмотр пассажиров на предмет получения травм, сказали в министерстве.

В пресс-службе Южной транспортной прокуратуры ТАСС сообщили, что «организована проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в связи со столкновением пассажирского поезда с автомобилем „КамАЗ“. „По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования“, — указали в прокуратуре

10 июня в 8.14 на регулируемом железнодорожном переезде перегона Паньково — Лужки — Орловские, рядом с деревней Гать в Орловской области произошло похожее, но более трагичное ДТП.

Грузовой поезд врезался в автобус „ПАЗ“, по предварительным данным, из-за водителя автобуса, пытавшегося проскочить на запрещающий сигнал переезда.