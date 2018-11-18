Легковушку «отрикошетило» в столб после ДТП с пожарной машиной: видео

В результате аварии пострадавших нет.

В субботу, 17 ноября, в Ноябрьске произошло страшное ДТП с участием пожарной машины — легковой автомобиль после столкновения со спецтранспортом врезался в столб.

Как уточняет портал rusdtp.ru, машина пожарной службы выехала на перекресток с включенной сиреной и проблесковыми маячками. Однако в этот момент ему навстречу выскочил легковой автомобиль, водитель которого пытался избежать столкновения. Однако удар с пожарной машиной все же произошел.

В результате аварии легковой автомобиль вылетел за пределы проезжей части, попутно снеся ограждение и врезавшись в светофор.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадавших нет.