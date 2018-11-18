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Легковушку «отрикошетило» в столб после ДТП
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Легковушку «отрикошетило» в столб после ДТП с пожарной машиной: видео 

ТК «Звезда» + ещё 1 43 минуты назад
Фото: Актуально, YouTube
В результате аварии пострадавших нет.
В субботу, 17 ноября, в Ноябрьске произошло страшное ДТП с участием пожарной машины — легковой автомобиль после столкновения со спецтранспортом врезался в столб.
Как уточняет портал rusdtp.ru, машина пожарной службы выехала на перекресток с включенной сиреной и проблесковыми маячками. Однако в этот момент ему навстречу выскочил легковой автомобиль, водитель которого пытался избежать столкновения. Однако удар с пожарной машиной все же произошел.
В результате аварии легковой автомобиль вылетел за пределы проезжей части, попутно снеся ограждение и врезавшись в светофор.
По предварительным данным, в результате ДТП пострадавших нет.
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