С начала года около 15 тысяч человек погибли в ДТП в РФ

Около 15 тыс. человек погибли с начала 2018 года на дорогах России в результате дорожно-транспортных происшествий, сообщили ТАСС в Госавтоинспекции РФ.
В воскресенье, 18 ноября, отмечается Всемирный день памяти жертв ДТП.
"С начала года произошло более 136 тыс. ДТП, в которых погибли 14,8 тыс. человек, пострадали более 174 тыс. ", — сказал собеседник агентства, отметив, что за весь прошлый год число погибших составило чуть более 19 тыс. человек.
Как подчеркнул глава ГИБДД Михаил Черников, основной причиной аварий является человеческий фактор. "Несмотря на принимаемые усилия, причиной большинства ДТП по-прежнему остается пресловутый человеческий фактор. Самоуверенность, переоценка своих сил и надежда на везение приводят в итоге к ДТП, совершенным в нетрезвом состоянии, с превышением скорости, выездом на встречную полосу", — цитируют слова Черникова в ГИБДД.
"Только общими усилиями можно сохранить миллионы жизней на дорогах", — отметил он.
Всемирный день памяти жертв ДТП отмечается в России в третье воскресенье ноября. Эта дата была установлена в соответствии с резолюцией Генассамблеи ООН. В этот день по всему миру проходят памятные мероприятия.