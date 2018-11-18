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Таксист в Москве восемь часов ждал пассажирку
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Таксист в Москве восемь часов ждал забывшую кошелек пассажирку 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: Sergey Kovalev, Globallookpress
В знак благодарности девушка заплатила водителю за благородный поступок сумму, в пять раз превышающую стоимость поездки.
В Москве таксист прождал возле подъезда свою пассажирку восемь часов, чтобы вернуть ей забытый кошелек. Об этом девушка рассказала на своей странице в Facebook.
Варя Борцова прилетела в Москву и вызвала такси, чтобы доехать до дома. Устав после дороги, девушка легла спать, а когда проснулась, поняла, что оставила в такси кошелек со всеми своими сбережениями, банковскими картами и удостоверением личности.
В ужасе девушка бросилась на поиски водителя, обзвонив все службы, однако все было тщетно. Как выяснилось позже, водитель тоже искал свою клиентку, однако ее данные нигде не сохранились. Тогда он не придумал ничего лучше, кроме как поехать к ее подъезду и ждать ее там.
Водитель простоял у подъезда более восьми часов. Когда Борцова наконец вышла из дома, они оба расплакались.
«Сколько вы можете спать? Я замерз!», — сказал водитель.
В знак благодарности девушка заплатила водителю за благородный поступок сумму, в пять раз превышающую стоимость поездки.
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