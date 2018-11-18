Смертельный отпуск: молодожены погибли в ДТП

Молодожены из России Дмитрий и Александра погибли в ДТП в Доминиканской республике во время медового месяца. Информацию разместил в социальной сети «ВКонтакте» брат погибшего Андрей Онышкевич.
Молодожены улетели в экзотическую страну в свадебное путешествие.
В ночь на 16 ноября супруги возвращались с прогулки и попали в ДТП недалеко от Санто-Доминго. Они получили травмы несовместимые с жизнью.
По словам Онышкевича, семья сейчас собирает деньги на оплату транспортировки тел на родину. В соцсети он опубликовал номер банковской карты матери молодого человека.
Подписчица назвала в комментариях Дмитрия прекрасным товарищем и талантливым художником.