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Смертельный отпуск: молодожены погибли в ДТП
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Молодожены из России разбились в медовый месяц в Доминикане 

360tv.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: соцсети
Молодожены из России Дмитрий и Александра погибли в ДТП в Доминиканской республике во время медового месяца. Информацию разместил в социальной сети «ВКонтакте» брат погибшего Андрей Онышкевич.
Молодожены улетели в экзотическую страну в свадебное путешествие.
В ночь на 16 ноября супруги возвращались с прогулки и попали в ДТП недалеко от Санто-Доминго. Они получили травмы несовместимые с жизнью.
По словам Онышкевича, семья сейчас собирает деньги на оплату транспортировки тел на родину. В соцсети он опубликовал номер банковской карты матери молодого человека.
Подписчица назвала в комментариях Дмитрия прекрасным товарищем и талантливым художником.
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