Смертельный отпуск: молодожены погибли в ДТП

Молодожены из России разбились в медовый месяц в Доминикане

Молодожены из России Дмитрий и Александра погибли в ДТП в Доминиканской республике во время медового месяца. Информацию разместил в социальной сети «ВКонтакте» брат погибшего Андрей Онышкевич.

Молодожены улетели в экзотическую страну в свадебное путешествие.

В ночь на 16 ноября супруги возвращались с прогулки и попали в ДТП недалеко от Санто-Доминго. Они получили травмы несовместимые с жизнью.

По словам Онышкевича, семья сейчас собирает деньги на оплату транспортировки тел на родину. В соцсети он опубликовал номер банковской карты матери молодого человека.

Подписчица назвала в комментариях Дмитрия прекрасным товарищем и талантливым художником.