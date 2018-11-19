Около 20 авто с китайцами попали в ДТП из-за тумана

Порядка 20 автомобилей попали в аварию на дороге Китая, в провинции Хэнань. По крайней мере 15 человек, оказались заблокированы в своих машинах. Они ждут помощи спасателей. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Все случилось на трассе Дацин — Гуанчжоу около города Чжумадянь. На место ДТП прибыли четыре бригады пожарных в сопровождении восьми единиц техники.

«По крайней мере 15 машин попали в аварию на шоссе около города Чжумадянь, центральная китайская провинция Хэнань из-за сильного тумана», — написало CGTN.

Участок ЧП оцепила и перекрыла полиция. Там образовался транспортный затор. Возможной причиной аварии стали плохие погодные условия. Местность накрыл густой туман. Информации о пострадавших нет.