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Около 20 авто с китайцами попали в ДТП из-за тумана
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Около 20 авто с китайцами попали в ДТП из-за тумана 

360tv.ru 1 час назад
Порядка 20 автомобилей попали в аварию на дороге Китая, в провинции Хэнань. По крайней мере 15 человек, оказались заблокированы в своих машинах. Они ждут помощи спасателей. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
Все случилось на трассе Дацин — Гуанчжоу около города Чжумадянь. На место ДТП прибыли четыре бригады пожарных в сопровождении восьми единиц техники.
«По крайней мере 15 машин попали в аварию на шоссе около города Чжумадянь, центральная китайская провинция Хэнань из-за сильного тумана», — написало CGTN.
Участок ЧП оцепила и перекрыла полиция. Там образовался транспортный затор. Возможной причиной аварии стали плохие погодные условия. Местность накрыл густой туман. Информации о пострадавших нет.
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