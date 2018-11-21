Мать «пьяного мальчика» заявила об угрозах

Мать погибшего в ДТП дошкольника, которого СМИ называют «пьяным мальчиком», заявила об угрозах в адрес ее второго ребенка. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Женщина рассказала, что 2 ноября к ней подошел неизвестный, потребовавший «прекратить дело» против судмедэксперта Михаила Клейменова

По ее словам, он пригрозил, что второй ребенок может пострадать, если они с мужем продолжат судебные разбирательства.

В июне Шимко получил заключение судмедэксперта, из которого следовало, что его сын в момент аварии был пьян — в его крови якобы было 2,7 промилле алкоголя.

Отец погибшего связал затягивание дела и результаты экспертизы с тем, что муж Алисовой состоит в местной преступной группировке. В МВД пообещали провести повторную экспертизу. Из-за экспертного заключения было возбуждено дело по статье 293 УК РФ (халатность).

В октябре в СК заявили, что экспертиза крови ребенка была проведена с нарушениями. По версии следователей, образец крови мальчика «загрязнили спиртообразующей микрофлорой».

Суд приговорил Алисову к трем годам колонии. Эксперта Клейменова отстранили от должности. В ноябре 2018-го суд вернулся к рассмотрению дела о халатности Клейменова. Шимко потребовал взыскать с эксперта десять миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.

Шимко заявлял каналу «360», что к нему приезжали «ребята из 90-х» от Клейменова и предлагали решить вопросы без суда.