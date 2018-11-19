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Солиста «Поющих гитар» сбила машина
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Солиста «Поющих гитар» сбила машина 

Рамблер 6 часов назад
Фото: youtube.com
В Санкт-Петербурге солист группы «Поющие гитары», 75-летний Валерий Ступаченко и его 63-летняя супруга попали под машину. Об этом сообщает 78.ru.
По словам продюсера «Поющих гитар» Сергея Дронова, это произошло 18 ноября. Автомобиль сбил супругов на пешеходном переходе в Выборгском районе города, рядом с домом номер 14 по проспекту Просвещения.
Ступаченко и его жена попали в Елизаветинскую больницу с тяжелыми травмами. Музыкант находится в состоянии средней степени тяжести, а его жена — в тяжелом. Дронов заявил, что сбивший их водитель скрылся с места ДТП.
Как отмечает 78.ru со ссылкой на ГИБДД, предполагаемый виновник аварии находился за рулем Renault Logan или Lada Largus без переднего бампера.
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