Солиста «Поющих гитар» сбила машина

В Санкт-Петербурге солист группы «Поющие гитары», 75-летний Валерий Ступаченко и его 63-летняя супруга попали под машину. Об этом сообщает 78.ru.

По словам продюсера «Поющих гитар» Сергея Дронова, это произошло 18 ноября. Автомобиль сбил супругов на пешеходном переходе в Выборгском районе города, рядом с домом номер 14 по проспекту Просвещения.

Ступаченко и его жена попали в Елизаветинскую больницу с тяжелыми травмами. Музыкант находится в состоянии средней степени тяжести, а его жена — в тяжелом. Дронов заявил, что сбивший их водитель скрылся с места ДТП.