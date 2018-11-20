В Якутии опрокинулся школьный автомобиль

Следователи проводят проверку после опрокидывания школьного автомобиля с шестью школьниками и двумя учителями в Чурапчинском районе Якутии, в результате чего один из учащихся был госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Якутии.

Отмечается, что инцидент произошел 19 ноября на территории Чурапчинского района Якутии. Школьный автомобиль УАЗ с двумя учителями и шестью учащимися опрокинулся в кювет. "В результате один из учащихся с телесными повреждениями госпитализирован в хирургическое отделение Чурапчинской центральной райбольницы. Остальные учащиеся и учителя не пострадали", — уточнили в СК.

"Проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью") по факту дорожно-транспортного происшествия, повлекшего причинение тяжкого вреда здоровью школьника", — говорится в сообщении.

Установлено, что машина специальными опознавательными знаками и надписями не оборудована, в пассажирском салоне на трех сидениях отсутствуют ремни безопасности. Следствие продолжается, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.