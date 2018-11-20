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Массовое ДТП произошло в Подмосковье
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Массовое ДТП произошло в Подмосковье 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Столкновение четырёх машин произошло в городе Кашира, расположенном в Московской области. В результате аварии пострадали двое детей и трое взрослых.
Инцидент случился в районе Привокзальной площади, на улице Ильича, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона. Обстоятельства ДПТ устанавливаются.
Ранее News.ru рассказывал о том, что число погибших в автомобильных авариях в России сократилось на треть в период с 2012 года. При этом за последние шесть лет парк транспортных средств вырос на 20% — до 55 млн машин. Среди несовершеннолетних показатель смертности в ДТП упал на четверть, пешеходов — на треть, мотоциклистов — вдвое.
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