В Иваново столкнулись две маршрутки

В Иванове произошло ДТП с участием маршрутных такси, передает « АиФ

Уточняется, что два пассажирских микроавтобуса столкнулись лоб в лоб в местечке Отрадное.

На данный момент известно о шести пострадавших.