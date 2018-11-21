Ещё
Далее:
Читайте также:
Найти
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Путешествия
Субботний
Игры
В Иваново столкнулись две маршрутки
Национальная Служба Новостей
+
ещё 3
21 ноября 2018
Фото: nsn.fm
Комментарии
В Иванове произошло ДТП с участием маршрутных такси, передает «
АиФ
»
Уточняется, что два пассажирских микроавтобуса столкнулись лоб в лоб в местечке Отрадное.
На данный момент известно о шести пострадавших.
На месте ДТП работают сотрудники
ДПС
.
Читать ещё •••
Национальная Служба Новостей: последние новости
В Свердловской области произошло серьезное ДТП
В Москве произошел конфликт со стрельбой
Российские водители смогут оформить ДТП через мобильное приложение
ГИБДД
,
Аргументы и Факты
,
ДТП
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что будет с ценами на топливо?
Бензин снова резко подорожал
356
GAC представил минивэн Trumpchi GM6
В России приподнимут пешеходные переходы
Водителей лишают прав из-за болтов
13
Видео
04:37
Козак нашел «много безобразий» на АЗС"
Автоновости
Другое
00:41
АЗС вызвались продавать бензин по 30 рублей
Автоновости
В мире
05:00
Российским таксистам запретили иконки и четки
Автоновости
00:39
Китаец на мотороллере попал под два грузовика и уцелел
ДТП
00:42
Китаец въехал в толпу и убил детей
ДТП
01:22
Грузовик протаранил ТЦ в Иркутске
ДТП
01:17
В России резко выросли продажи Bentley
Бортжурнал
01:14
В ДТП погиб чемпион мира
ДТП
В мире
00:32
В России возникла новая проблема с бензином
Автоновости
00:37
Задержан виновник ДТП на «дьявольском» Mercedes
ДТП
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Кино
Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Новости
Болезни и лекарства
Наука
ЗОЖ
Народная медицина
Видео
Статьи
Ещё
Свернуть
Путешествия
Новости
Путеводители
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение