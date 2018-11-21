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В Иваново столкнулись две маршрутки 

Национальная Служба Новостей + ещё 3 21 ноября 2018
Фото: nsn.fm
В Иванове произошло ДТП с участием маршрутных такси, передает «АиФ»
Уточняется, что два пассажирских микроавтобуса столкнулись лоб в лоб в местечке Отрадное.
На данный момент известно о шести пострадавших.
На месте ДТП работают сотрудники ДПС.
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