Юный немец лишился прав через 49 минут после их получения

18-летний житель Германии лишился водительского удостоверения через 49 минут после его получения. Возвращаясь домой после успешной сдачи экзамена, он попал под камеру, в три раза превысив разрешенную скорость. Полиция прокомментировала инцидент такими словами: «Некоторые вещи длятся бесконечно — другие же меньше часа».

Помимо водителя, в автомобиле находились его друзья, на которых подросток пытался произвести впечатление, пишет BBC со ссылкой на полицию района Меркиш. Установленная в городе Хемер камера зафиксировала, как он двигался со скоростью 95 километров в час там, где разрешено только 30.

Подростка отстранили от управления автомобилем на четыре недели: получить удостоверение обратно он сможет только после «дорогостоящего переобучения». Кроме того, ему начислены баллы, выписан штраф 200 евро (около 15 тысяч рублей), а испытательный срок, предусмотренный для новых водителей, увеличен с двух до четырех лет.