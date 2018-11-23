Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Юный немец лишился прав через 49 минут после их получения 

Motor.ru + ещё 9 3 часа назад
Фото: © pixabay.com
18-летний житель Германии лишился водительского удостоверения через 49 минут после его получения. Возвращаясь домой после успешной сдачи экзамена, он попал под камеру, в три раза превысив разрешенную скорость. Полиция прокомментировала инцидент такими словами: «Некоторые вещи длятся бесконечно — другие же меньше часа».
Помимо водителя, в автомобиле находились его друзья, на которых подросток пытался произвести впечатление, пишет BBC со ссылкой на полицию района Меркиш. Установленная в городе Хемер камера зафиксировала, как он двигался со скоростью 95 километров в час там, где разрешено только 30.
Подростка отстранили от управления автомобилем на четыре недели: получить удостоверение обратно он сможет только после «дорогостоящего переобучения». Кроме того, ему начислены баллы, выписан штраф 200 евро (около 15 тысяч рублей), а испытательный срок, предусмотренный для новых водителей, увеличен с двух до четырех лет.
В июле полицейские округа Линкольн, штат Небраска, дважды оштрафовали владелицу Ford Mustang за превышение скорости. Второе нарушение жительница Айовы Чонтл Уилсон совершила сразу же после того, как отъехала от патрульной машины.
Motor.ru: последние новости
В итальянском городке оштрафовали 59 тысяч нарушителей за 14 дней Супергибрид Mercedes-AMG сделают легче и мощнее Гигантский кроссовер Hyundai оставили без рычага коробки передач
Комментарии
Ford Mustang , Lincoln , Ford , ДТП
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Студенты разбились по дороге на похороны63
Популярная блогерша погибла в Москве147
Деревенская камера оштрафовала 58 тыс. лихачей
Мясорубка в Чувашии35
Женщина выжила после «внутреннего обезглавливания»6
Видео
04:37
Козак нашел «много безобразий» на АЗС"
Автоновости Другое
00:41
АЗС вызвались продавать бензин по 30 рублей
Автоновости В мире
05:00
Российским таксистам запретили иконки и четки
Автоновости
00:39
Китаец на мотороллере попал под два грузовика и уцелел
ДТП
00:42
Китаец въехал в толпу и убил детей
ДТП
01:22
Грузовик протаранил ТЦ в Иркутске
ДТП
01:17
В России резко выросли продажи Bentley
Бортжурнал
01:14
В ДТП погиб чемпион мира
ДТП В мире
00:32
В России возникла новая проблема с бензином
Автоновости
00:37
Задержан виновник ДТП на «дьявольском» Mercedes
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение