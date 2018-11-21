Пьяный священник устроил ДТП на трассе под Иркутском

Авария произошла недалеко от села Баяндай.

Видео с места происшествия публикует телеканал РЕН ТВ

По предварительным данным, священник, находившийся в автомобиле, который врезался столб, в момент ДТП был в состоянии алкогольного опьянения.