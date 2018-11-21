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Пьяный священник устроил ДТП на трассе под Иркутском
Говорит Москва
3 часа назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
3
Авария произошла недалеко от села Баяндай.
Видео с места происшествия публикует телеканал
РЕН ТВ
.
По предварительным данным, священник, находившийся в автомобиле, который врезался столб, в момент ДТП был в состоянии алкогольного опьянения.
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