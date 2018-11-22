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Жених получил пулю во время свадьбы и продолжил веселиться 

Lenta.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
В столице Индии Нью-Дели жених получил пулевое ранение во время свадьбы, но отказался прерывать торжество. Об этом сообщает издание Hindustan Times.
Семьи начали праздновать свадьбу дома, а затем направились в специальное заведение. Новобрачный ехал на карете, а его родственники и гости танцевали на дороге. Неожиданно на карету забрались двое мужчин, которые присоединились к процессии, и выстрелили в жениха.
Пострадавший получил ранение в правое плечо. Он не сразу понял, что произошло, поэтому у злоумышленников было время скрыться. Жениха доставили в больницу, но через три часа он вернулся на свадьбу и продолжил веселиться.
После завершения торжества мужчине пришлось снова отправиться в больницу. Ему может потребоваться хирургическое вмешательство.
Очевидцы утверждают, что стрелявшие приехали на мотоцикле. В полиции полагают, что причиной нападения была либо ссора с гостями, либо личная неприязнь к жениху.
В 2017 году сообщалось, что в Египте мужчина получил тяжелые ранения на мальчишнике перед собственной свадьбой. Один из его гостей решил отметить событие стрельбой в воздух, но промахнулся и ранил виновника торжества. Пули попали в гениталии, бедро и ладонь мужчины.
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ДТП , В мире
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