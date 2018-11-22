Во Владивостоке автобус с 17 детьми врезался в стену

Автобус с более чем 30 пассажирами, в том числе 17 детьми, врезался в подпорную стену во Владивостоке, людей пришлось эвакуировать через окно, сообщает управление МЧС по Приморскому краю.

"Автобус с детьми, следовавший из Уссурийска во Владивосток, столкнулся с подпорной стеной в районе остановки городского транспорта "Фуникулёр", — говорится в сообщении.

Двери оказались заблокированы, и пассажиры не могли выйти сами, прибывшие пожарные и спасатели выдавили лобовое стекло и по приставленной лестнице эвакуировали 17 детей и 15 взрослых, сообщает МЧС.

Затем спасатели доставили пассажиров автобуса до места назначения.