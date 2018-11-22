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Во Владивостоке автобус с 17 детьми врезался в стену 

РИА Новости + ещё 14 2 часа назад
Автобус с более чем 30 пассажирами, в том числе 17 детьми, врезался в подпорную стену во Владивостоке, людей пришлось эвакуировать через окно, сообщает управление МЧС по Приморскому краю.
"Автобус с детьми, следовавший из Уссурийска во Владивосток, столкнулся с подпорной стеной в районе остановки городского транспорта "Фуникулёр", — говорится в сообщении.
Двери оказались заблокированы, и пассажиры не могли выйти сами, прибывшие пожарные и спасатели выдавили лобовое стекло и по приставленной лестнице эвакуировали 17 детей и 15 взрослых, сообщает МЧС.
Затем спасатели доставили пассажиров автобуса до места назначения.
Представитель главка МЧС уточнил РИА Новости, что никто не пострадал. У автобуса повреждена правая сторона.
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МЧС , РИА Новости , ДТП , Видео
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