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Священник снес дорожный знак 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: @dtp38rus
В Иркутской области священник сбил дорожный знак. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отдел внутренних дел по Баяндаевскому району.
«Происшествие со священником вчера было. Проводится проверка», — сказал представитель ОВД.
В пресс-службе регионального управления МВД инцидент не прокомментировали.
По информации СМИ, виновник ДТП — священник недавно построенного в Баяндае храма Михаила Архангела. На опубликованном в соцсетях видео он осматривает повреждения на Peugeot. Автор ролика показывает на дорожный знак и говорит, что его сбил «пьяный батюшка».
На втором ролике тот же мужчина в рясе садится в полицейскую машину, автор этого видео задает ему вопрос: «Почему вы пьяный-то ездите?».
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Peugeot , Михаил Архангел , МВД , ДТП
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