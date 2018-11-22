Священник снес дорожный знак

В Иркутской области священник сбил дорожный знак. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отдел внутренних дел по Баяндаевскому району.

«Происшествие со священником вчера было. Проводится проверка», — сказал представитель ОВД.

В пресс-службе регионального управления МВД инцидент не прокомментировали.

По информации СМИ, виновник ДТП — священник недавно построенного в Баяндае храма Михаила Архангела . На опубликованном в соцсетях видео он осматривает повреждения на Peugeot . Автор ролика показывает на дорожный знак и говорит, что его сбил «пьяный батюшка».

На втором ролике тот же мужчина в рясе садится в полицейскую машину, автор этого видео задает ему вопрос: «Почему вы пьяный-то ездите?».