Китаец на мотороллере попал под два грузовика и уцелел

Китаец на мотороллере попал под два грузовика и чудом уцелел

В китайском городе Шанжао, провинция Цзянси, водитель мотороллера попал в ДТП и за несколько секунд дважды избежал гибели. Видео, снятое камерой видеонаблюдения, опубликовал сайт Newsflare.

Проезжая перекресток, мужчина столкнулся с несущимся по перпендикулярной дороге синим грузовиком. В результате столкновения и он, и его мотороллер упали на асфальт под колеса машины. Она резко свернула налево и обогнула их, преградив путь красному грузовику, двигавшемуся по встречной полосе. Тот вильнул в сторону и ударил лежащий мотороллер, отбросив его водителя в сторону.

Это спасло ему жизнь, потому что через мгновение красный грузовик проехал в считанных сантиметрах от его головы.

Водитель мотороллера утверждает, что ехал в наушниках и слушал музыку. Он увидел синий грузовик, когда поправлял выпавший из уха наушник, держась за руль одной рукой. Из-за этого ему не удалось избежать столкновения.

В апреле сообщалось, что в китайском городе Хуанши, провинция Хубэй, начались испытания приспособления, призванного отучить пешеходов переходить улицу на красный свет. Оно включается, когда переход запрещен, и пускает струю воды в нарушителей.