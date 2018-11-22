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Камера в деревне выписывает 170 штрафов в час 

Авторамблер + ещё 2 22 ноября 2018
Фото: Авторамблер
Комплекс, фиксирующий превышение скорости в крошечном поселке, выписывает по 170 "писем счастья" в час.
Небывалый всплеск нарушений был зафиксирован в деревне Акветико на севере Италии, в которой проживают всего 120 человек. Через поселок пролегает кратчайшая дорога из Пьемонта на северное побережье, что делает трассу весьма оживленной. Более того, по этому маршруту мчатся лихачи, которые не утруждают себя тем, чтобы притормозить перед пешеходным переходом в Акветико.
В результате местные власти решили установить там камеру, которая бы штрафовала водителей за превышение скорости. Результат оказался поразительным: всего за две недели устройство зафиксировало 58 тыс. нарушений, причем скорость автомобилей на переходе достигала 135 км/ч, передает Sky News.
Мэр Акветико подчеркнул, что комплекс был установлен не для того, чтобы зарабатывать деньги на штрафах, а чтобы защитить жителей деревни.
Как сообщал "Авторамблер", в России водители борются с комплексами фиксации нарушений, в особенности — с переносными треногами. Например, в Саратовской области распространен вандализм — местные жители расстреливают камеры из мелкокалиберного оружия.
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Sky News , ДТП
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