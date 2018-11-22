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Китаец въехал в толпу и убил детей 

Lenta.ru 37 минут назад
В китайской провинции Ляонин мужчина въехал на машине в толпу людей и насмерть задавил пятерых детей. Об этом сообщает Guancha.cn.
Авария произошла возле начальной школы. По словам сотрудника учреждения, ученики вышли из здания после окончания уроков, когда машина Audi A6 въехала в толпу. В результате погибли пять детей из дошкольной группы. Еще 18 человек пострадали, их доставили в больницу.
Водитель попытался скрыться с места преступления, однако позднее полицейским удалось его задержать. О мотивах мужчины пока ничего не известно.
26 сентября сообщалось, что в Китае женщина напала с ножом на детей в детском саду. Она ранила по меньшей мере 14 воспитанников. Полиция задержала ее на месте преступления, а пострадавших срочно госпитализировали.
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Audi , Audi A6 , ДТП , Видео
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