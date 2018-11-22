Взбесившаяся камера разоряет водителей в Москве

На этот раз, как уверяет оштрафованный водитель, из строя вышел комплекс «Стрелка Плюс» на юго-западе столицы. Однако в деле этого автомобилиста есть нюанс, который сводит на нет шансы оспорить штраф.

Очередной автомобилист рассказал в Facebook об ошибочном штрафу, выписанном комплексом фиксации нарушений ПДД. Речь идет о камере «Стелка Плюс», которая расположена по адресу ул. Генерала Дорохова, д.16 стр. 8 по Очаковскому проезду в сторону центра. Максимально допустимая скорость движения на этой улице — 60 км/ч.

Водитель подтверждает, что превысил скорость в пределах допустимого — ехал на 71-74 км/ч, что видно на экране видеорегистратора. Однако в «письме счастья», которое он получил несколькими днями позже, утверждалось, что его автомобиль двигался со скоростью 112 км/ч, что на 40 км/ч выше реальной, зафиксированной трекером. «Меня оштрафовали за превышение более чем на 50 км\ч», — написал он. Штраф за такое нарушение составляет 1,5 тыс. рублей, но его можно оплатить с 50-процентной скидкой в течение 20 дней.

На его пост обратил внимание координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов . Казалось бы, водитель имеет все шансы доказать свою невиновность, так как поездка была снята на регистратор, который определяет скорость по GPS. Более того, в автомобиле имелся дополнительный GPS-трекер, который передает данные на сервера онлайн-сервиса CarOnline. И оба устройства зафиксировали скорость под камерой не более 74 км/ч.

Однако, как отмечает Шкуматов, оба трекера не имеют сертификата на средство измерения, а потому суд не может доверять их показателям. Дорожная камера в свою очередь такой сертификат имеет.