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Взбесившаяся камера разоряет водителей в Москве 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
На этот раз, как уверяет оштрафованный водитель, из строя вышел комплекс «Стрелка Плюс» на юго-западе столицы. Однако в деле этого автомобилиста есть нюанс, который сводит на нет шансы оспорить штраф.
Очередной автомобилист рассказал в Facebook об ошибочном штрафу, выписанном комплексом фиксации нарушений ПДД. Речь идет о камере «Стелка Плюс», которая расположена по адресу ул. Генерала Дорохова, д.16 стр. 8 по Очаковскому проезду в сторону центра. Максимально допустимая скорость движения на этой улице — 60 км/ч.
Водитель подтверждает, что превысил скорость в пределах допустимого — ехал на 71-74 км/ч, что видно на экране видеорегистратора. Однако в «письме счастья», которое он получил несколькими днями позже, утверждалось, что его автомобиль двигался со скоростью 112 км/ч, что на 40 км/ч выше реальной, зафиксированной трекером. «Меня оштрафовали за превышение более чем на 50 км\ч», — написал он. Штраф за такое нарушение составляет 1,5 тыс. рублей, но его можно оплатить с 50-процентной скидкой в течение 20 дней.
На его пост обратил внимание координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Казалось бы, водитель имеет все шансы доказать свою невиновность, так как поездка была снята на регистратор, который определяет скорость по GPS. Более того, в автомобиле имелся дополнительный GPS-трекер, который передает данные на сервера онлайн-сервиса CarOnline. И оба устройства зафиксировали скорость под камерой не более 74 км/ч.
Однако, как отмечает Шкуматов, оба трекера не имеют сертификата на средство измерения, а потому суд не может доверять их показателям. Дорожная камера в свою очередь такой сертификат имеет.
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Петр Шкуматов , ДТП , Автоновости
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