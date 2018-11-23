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Под Иркутском Lexus на скорости 170 км/ч врезался в БТР 

Рамблер + ещё 11 4 часа назад
В Иркутской области водитель автомобиля Lexus GS300 прорвал оцепление и врезался в БТР, пишет «Лента.ру».
В момент столкновения автомобиль двигался со скорость 170 км/ч. Видеозапись последствий аварии опубликована в группе «Вести-Иркутск» в соцсети «ВКонтакте».
Инцидент произошел 22 ноября у деревни Жердовки. Дорогу перекрыли для проезда колонны с военной техникой. Водитель решил не ждать, пока проедет техника и, прорвав оцепление, попытался проскочить между идущими военными машинами на скорости 170 км/ч. В результате Lexus врезался в замыкавший колонну бронетранспортер, автомобиль отбросило на обочину, где он загорелся. Водитель от полученных травм скончался на месте.
Lexus , Lenta.ru , ДТП , Видео
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