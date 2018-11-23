Под Иркутском Lexus на скорости 170 км/ч врезался в БТР

В Иркутской области водитель автомобиля Lexus GS300 прорвал оцепление и врезался в БТР, пишет «Лента.ру»

В момент столкновения автомобиль двигался со скорость 170 км/ч. Видеозапись последствий аварии опубликована в группе «Вести-Иркутск» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел 22 ноября у деревни Жердовки. Дорогу перекрыли для проезда колонны с военной техникой. Водитель решил не ждать, пока проедет техника и, прорвав оцепление, попытался проскочить между идущими военными машинами на скорости 170 км/ч. В результате Lexus врезался в замыкавший колонну бронетранспортер, автомобиль отбросило на обочину, где он загорелся. Водитель от полученных травм скончался на месте.