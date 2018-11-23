На Урале машина со студентами попала под грузовик

Один человек погиб, трое пострадали в результате аварии, которая произошла на трассе Пермь — Екатеринбург. Согласно предварительной информации, водитель легкового автомобиля Lada не справился с управлением на заснеженной трассе и врезался в грузовик Scania.

Пострадавшие были госпитализированы в больницу Первоуральска. Инцидент повлёк за собой заторы на дороге, пишет Life. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, в машине Ladaехали студенты. Они направлялись на похороны одноклассницы, которая ранее погибла в ДТП. По факту произошедшего организована проверка.