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На Урале машина со студентами попала под грузовик 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Один человек погиб, трое пострадали в результате аварии, которая произошла на трассе Пермь — Екатеринбург. Согласно предварительной информации, водитель легкового автомобиля Lada не справился с управлением на заснеженной трассе и врезался в грузовик Scania.
Пострадавшие были госпитализированы в больницу Первоуральска. Инцидент повлёк за собой заторы на дороге, пишет Life. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, в машине Ladaехали студенты. Они направлялись на похороны одноклассницы, которая ранее погибла в ДТП. По факту произошедшего организована проверка.
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