На Урале разбились студенты, которые ехали на похороны

На Урале один человек погиб, трое пострадали после страшной аварии, которая произошла на трассе Пермь — Екатеринбург.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля " Лада " не справился с управлением на заснеженной трассе и врезался в грузовик.

«В результате ДТП погиб пассажир легкового автомобиля, который находился на переднем сидении. Водитель «Лады» и два других его пассажира, которые находились на заднем пассажирском сиденье, с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу», ‒ сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, в "Ладе" ехали студенты. Они направлялись в село Ачит на похороны одноклассницы, которая ранее погибла в автомобильной аварии. По факту аварии проводится проверка.