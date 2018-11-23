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На Урале разбились студенты, которые ехали на похороны 

Рамблер 5 часов назад
На Урале один человек погиб, трое пострадали после страшной аварии, которая произошла на трассе Пермь — Екатеринбург.
По предварительным данным, водитель легкового автомобиля "Лада" не справился с управлением на заснеженной трассе и врезался в грузовик.
«В результате ДТП погиб пассажир легкового автомобиля, который находился на переднем сидении. Водитель «Лады» и два других его пассажира, которые находились на заднем пассажирском сиденье, с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу», ‒ сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.
По словам начальника пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, в "Ладе" ехали студенты. Они направлялись в село Ачит на похороны одноклассницы, которая ранее погибла в автомобильной аварии. По факту аварии проводится проверка.
Lada , ГИБДД , ДТП , Фото
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