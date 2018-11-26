В Кузбассе из-за непогоды столкнулись три автобуса и семь автомобилей

Кузбасские полицейские выясняют обстоятельства семи дорожно-транспортных происшествий с участием десяти транспортных средств, которые произошли в воскресенье на междугородней трассе в Беловском районе, сообщает региональный главк МВД

"Накануне на автодороге Ленинск-Кузнецкий — Прокопьевск — Новокузнецк в районе поселка Степной произошли семь последовательных столкновений семи легковых автомобилей, двух микроавтобусов и пассажирского автобуса "Нефаз". На месте происшествия работали экипажи ГИБДД. По предварительной информации, причиной аварий послужило то, что водители не справились с управлением в сложных погодных условиях", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, пострадавших нет.

Микроавтобусы ехали пустыми, пассажиров автобуса Междуреченск — Кемерово отправили попутным транспортом.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, заверили в МВД.

Из-за сложных погодных условий — метелей с порывами ветра до 29 метров в секунду — сотрудники кузбасской ГИБДД призывают участников дорожного движения быть особенно внимательными и осторожными на дороге. Автомобилистов просят выбирать скорость, дистанцию до впереди идущих транспортных средств и боковой интервал с учетом дорожных условий, избегать резких маневров на зимней дороге.