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В Индии девять человек погибли в ДТП 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © Flickr / meg and rahul
По меньшей мере девять человек погибли, 25 пострадали в результате падения автобуса с моста в реку в штате Химачал-Прадеш на севере Индии, сообщает агентство PTI.
По информации агентства, инцидент произошел в округе Сирмаур, в 168 километрах от столицы штата Химачал-Прадеш Шимлы в субботу ближе к вечеру. Водитель потерял контроль над транспортным средством, в результате чего автобус пробил ограду моста и упал в реку с высоты приблизительно 12 метров.
По данным местной полиции, причиной ДТП стала халатность водителя. Очевидцы сообщили, что водитель автобуса превышал скорость, проезжая по мосту.
Отмечается, что все пострадавшие пассажиры были госпитализированы.
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