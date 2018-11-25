В Индии девять человек погибли в ДТП

По меньшей мере девять человек погибли, 25 пострадали в результате падения автобуса с моста в реку в штате Химачал-Прадеш на севере Индии, сообщает агентство PTI.

По информации агентства, инцидент произошел в округе Сирмаур, в 168 километрах от столицы штата Химачал-Прадеш Шимлы в субботу ближе к вечеру. Водитель потерял контроль над транспортным средством, в результате чего автобус пробил ограду моста и упал в реку с высоты приблизительно 12 метров.

По данным местной полиции, причиной ДТП стала халатность водителя. Очевидцы сообщили, что водитель автобуса превышал скорость, проезжая по мосту.

Отмечается, что все пострадавшие пассажиры были госпитализированы.