Полицейский на BMW протаранил монастырь в Москве

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В Москве BMW врезалась в монастырь 

Рамблер + ещё 22 6 часов назад
Во вторник, 27 ноября, водитель на BMW врезался в стену Николо-Перервинского монастыря в столичном районе Печатники. Об этом сообщает агентство «Москва».
В московском управлении ГИБДД заявили, что водитель не справился с управлением. В результате аварии пострадал один человек.
Telegram-канал Mash отмечает, что водителя госпитализировали. По данным канала, за рулем BMW находился сотрудник полиции.
Телеканал «360» отмечает со ссылкой на полицейских, что водитель получил незначительные травмы.
Mash опубликовал фотографии с места аварии. На одном из снимков видно, что капот автомобиля получил серьезные повреждения. Причинен ли ущерб зданию монастыря, не уточняется.
BMW , ГИБДД , ДТП , Видео
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