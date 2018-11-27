Полицейский на BMW протаранил монастырь в Москве

В Москве BMW врезалась в монастырь

Во вторник, 27 ноября, водитель на BMW врезался в стену Николо-Перервинского монастыря в столичном районе Печатники. Об этом сообщает агентство «Москва».

В московском управлении ГИБДД заявили, что водитель не справился с управлением. В результате аварии пострадал один человек.

Telegram-канал Mash отмечает, что водителя госпитализировали. По данным канала, за рулем BMW находился сотрудник полиции.

Телеканал «360» отмечает со ссылкой на полицейских, что водитель получил незначительные травмы.

Mash опубликовал фотографии с места аварии. На одном из снимков видно, что капот автомобиля получил серьезные повреждения. Причинен ли ущерб зданию монастыря, не уточняется.