Такси влетело в подземный переход в Омске

Водитель такси и его два пассажира пострадали в результате столкновения автомобиля с парапетом на входе в подземный переход в центре Омска утром в понедельник. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.

"Водитель такси не справился с управлением и допустил наезд на препятствие — подземный пешеходный переход. В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля доставлены в медицинское учреждение", — сказали в пресс-службе.