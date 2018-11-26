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Такси влетело в подземный переход в Омске 

ТАСС + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Водитель такси и его два пассажира пострадали в результате столкновения автомобиля с парапетом на входе в подземный переход в центре Омска утром в понедельник. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.
"Водитель такси не справился с управлением и допустил наезд на препятствие — подземный пешеходный переход. В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля доставлены в медицинское учреждение", — сказали в пресс-службе.
Сообщение о ДТП поступило в 05:10 (03:10 мск). В МВД уточнили, что водитель автомобиля был трезвым. Повреждения, нанесенный подземному переходу, уточняются.
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