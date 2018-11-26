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Эксперты оценили безопасность поездок на такси 

Car.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Car.ru
Автомобильные эксперты проверили насколько безопасно передвигаться на такси по улицам крупных городов страны.
Проведенные испытания доказали тот факт, что передвижение на такси действительно в несколько раз безопаснее, чем самостоятельная езда на автомобилях. Но, несмотря на это данные сотрудников правоохранительных органов говорят об обратном, именно машины такси чаще всего становятся участникам дорожно транспортных происшествий.
Разобраться в этой ситуации можно только благодаря статистике, которая свидетельствует о том, что такси пускай и участвуют в авариях, но серьезные дорожные происшествия происходят без них. Более того, процент смертельных случаев у работников такси минимальный. Конечно, зачастую основная причина заключается в том, что прежде всего внимание уделяется пассажиру, а это значит, что водитель более сконцентрирован на дороге и старается избегать возникновения аварий.
Показатель участия такси в аварийных ситуациях ежегодно снижается, по последним данным в прошлом году таких дорожно транспортных происшествий было не больше 10% от общего количества. За прошедшие 10 месяцев текущего года показатель составил всего 4% от общего количества аварийных ситуаций.
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