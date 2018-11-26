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В Псковской области автомобиль въехал в автобусную остановку 

РИА Новости + ещё 5 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Автомобиль "УАЗ" въехал в автобусную остановку в Псковской области и скрылся с места ДТП, трое детей госпитализированы, сообщил журналистам представитель ГИБДД РФ.
"В 7.40 в городе Опочке водитель "УАЗ" совершил наезд на остановку общественного транспорта с последующим наездом на трех несовершеннолетних пешеходов, которые находились на остановке", — пояснил представитель ГИБДД.
В результате ДТП трое несовершеннолетних получили ранения и были госпитализированы. Водитель с места аварии скрылся, но был задержан, добавил представитель ведомства.
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УАЗ , ГИБДД , ДТП
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