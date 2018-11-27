В Рязанской области в ДТП погибли три человека

Три человека погибли, четверо госпитализированы с травмами в результате столкновения двух легковых автомобилей в Рязанской области, сообщается на сайте регионального УМВД. ДТП произошло в понедельник вечером в Скопинском районе Рязанской области на 279-м км автодороги Р-22 "Каспий". Легковой автомобиль Nissan Almera, двигавшийся в сторону города Тамбова, столкнулся с легковым автомобилем Ford Focus "В результате ДТП трое пассажиров автомобиля Nissan Almera получили травмы, в результате которых скончались на месте аварии. Водитель автомобиля Nissan Almera а также водитель и два пассажира автомобиля Ford Focus получили травмы различной степени тяжести, были госпитализированы", — отмечается в сообщении. Возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего.