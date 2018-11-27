Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Рязанской области в ДТП погибли три человека 

РИА Новости + ещё 3 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Три человека погибли, четверо госпитализированы с травмами в результате столкновения двух легковых автомобилей в Рязанской области, сообщается на сайте регионального УМВД.
ДТП произошло в понедельник вечером в Скопинском районе Рязанской области на 279-м км автодороги Р-22 "Каспий". Легковой автомобиль Nissan Almera, двигавшийся в сторону города Тамбова, столкнулся с легковым автомобилем Ford Focus.
"В результате ДТП трое пассажиров автомобиля Nissan Almera получили травмы, в результате которых скончались на месте аварии. Водитель автомобиля Nissan Almera а также водитель и два пассажира автомобиля Ford Focus получили травмы различной степени тяжести, были госпитализированы", — отмечается в сообщении.
Возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Последние новости
В Совете Европы прокомментировали ситуацию вокруг Керченского пролива Лавров: Западу стало неудобно из-за действий Украины Ненашев рассказал, на что готовы пойти украинские моряки
Nissan , Ford Focus , Nissan Almera , ДТП
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Lexus RX 350L: добро пожаловать в багажник!
Как выгодно разбить машину в Финляндии
Kia выпустила «дешевую Panamera»
Дорожному «учителю» на Toyota отомстили за хамство4
В Германии представили наружный airbag
Видео
04:37
Козак нашел «много безобразий» на АЗС"
Автоновости Другое
00:41
АЗС вызвались продавать бензин по 30 рублей
Автоновости В мире
05:00
Российским таксистам запретили иконки и четки
Автоновости
00:39
Китаец на мотороллере попал под два грузовика и уцелел
ДТП
00:43
Водитель КамАЗа засыпал автомобиль ГИБДД песком
ДТП
00:42
Китаец въехал в толпу и убил детей
ДТП
01:22
Грузовик протаранил ТЦ в Иркутске
ДТП
01:17
В России резко выросли продажи Bentley
Бортжурнал
01:14
В ДТП погиб чемпион мира
ДТП В мире
00:32
В России возникла новая проблема с бензином
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение