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В сеть попало видео аварии с участием звезды НБА 

Газета.Ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: Reuters
Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри стал участником дорожного происшествия, сообщает "Советский спорт".
Инцидент произошел 23 ноября на автомагистрале в Окленде. В автомобиль, за рулем которого находился чемпион НБА, поочередно врезались две машины. Кадры аварии с записи видеорегистратора оказались в распоряжении TMZ Sports, на которых виден момент инцидента.
Отмечается, что в результате ДТП ни один из участников аварии не пострадал.
Ранее сообщалось, что Карри начал борьбу за равноправие.
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Советский спорт , ДТП , Баскетбол , Происшествия
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