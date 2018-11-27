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Lexus влетел в пешеходный переход под Москвой 

Рамблер + ещё 4 4 часа назад
Фото: Вести.Ru
Во вторник, 27 ноября, Lexus врезался в надземный пешеходный переход в Одинцовском районе Подмосковья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
Авария произошла на 31-м километре Можайского шоссе. В результате ДТП пострадал один человек — сам водитель.
Telegram-канал Life Shot опубликовал фотографии с места аварии. На снимках видно, что Lexus врезался в лестницу перехода. Машина получила серьезные повреждения.
Сотрудник скорой помощи, побывавший на месте ДТП, рассказал, что водитель, скорее всего, не справился с управлением. По его словам, мужчина пострадал не сильно — у него болит бедро. Собеседник Life Shot отметил, что водитель был трезв.
Lexus , ДТП
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