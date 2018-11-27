Lexus влетел в пешеходный переход под Москвой

Во вторник, 27 ноября, Lexus врезался в надземный пешеходный переход в Одинцовском районе Подмосковья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Авария произошла на 31-м километре Можайского шоссе. В результате ДТП пострадал один человек — сам водитель.

Telegram-канал Life Shot опубликовал фотографии с места аварии. На снимках видно, что Lexus врезался в лестницу перехода. Машина получила серьезные повреждения.

Сотрудник скорой помощи, побывавший на месте ДТП, рассказал, что водитель, скорее всего, не справился с управлением. По его словам, мужчина пострадал не сильно — у него болит бедро. Собеседник Life Shot отметил, что водитель был трезв.